Barcelona, Daron Russell İçin Harekete Geçti

İspanyol ekibi Barcelona, Karşıyaka Basketbol'un oyun kurucusu Daron Russel'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Ekonomik sorunlar yaşanmaya devam eden Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'da ödemelerini alamayan oyuncular da yeşil-kırmızılı kulüple yol ayrımına gidiyor. İlk etapta Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolcular takıma veda ederken, son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrıldı.

İzmir ekibinin bu süreçte ise 2 yabancı oyuncusu kaldı. Bu isimlerden Daron "Fatts" Russell'a da talip çıktı. İspanyol devi Barcelona, ABD'li oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 26 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılı ekipte alacağı bulunmazken, takımdan ayrılması için de bonservis getirmesi gerektiği ifade edildi.

Tarafların anlaşması durumunda ise bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. İzmir ekibinin, kaynak oluşturmak için bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Russell, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 15.9 sayı ve 4.4 asist ortalamasıyla oynarken, Basketbol Süper Ligi'nde de 13.7 sayı ve 4.4 asist üretmeyi başardı. - İZMİR