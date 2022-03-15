Barcelona'dan İstanbul paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona'dan İstanbul paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

- Barcelona'dan İstanbul paylaşımı Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

- Barcelona'dan İstanbul paylaşımı

İSTANBUL - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan ekibi bu maç öncesi İstanbul'un tarihi mekanlarının yer aldığı bir video paylaştı. Kulübün Türkiye'deki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" başlığı kullanıldı. Paylaşımda, "Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine de yer verildi.

İlk maçı İspanya'da 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Barcelona'dan İstanbul paylaşımı

Barcelona'dan İstanbul paylaşımı

Barcelona'dan İstanbul paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title