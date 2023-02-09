Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu Spor Haberleri İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından anlamlı bir harekette bulundu. İspanyol ekibi bugün yaptığı antrenman öncesi depremde ölenler için saygı duruşunda bulundu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Barcelona Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.