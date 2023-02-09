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Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu

Spor Haberleri

Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu

İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

İspanyol ekibi Barcelona, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından anlamlı bir harekette bulundu. İspanyol ekibi bugün yaptığı antrenman öncesi depremde ölenler için saygı duruşunda bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Barcelona Spor Haberler

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