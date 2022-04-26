Barcelona'da Araujo'nun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı
AA - Fatih Erel - Spor
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İspanya'nın Barcelona takımı, Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı.
İspanya'nın Barcelona takımı, Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı.
İspanyol kulübünün yaptığı açıklamaya göre, öngörülen serbest kalma bedeli ise 1 milyar avro olarak belirlendi. Yeni sözleşmenin imzalanması töreni, 29 Nisan Cuma günü Camp Nou'da taraftara kapalı olarak gerçekleşecek.
2018'de Barca B'ye katılan Araujo, 2020-21'de Barcelona A takım kadrosuna dahil oldu. Bu sezon 39 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar 9 kez milli maçta forma giydi.
AA / Fatih Erel - Spor