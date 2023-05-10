Barcelona'da 15 yıl forma giyen Sergio Busquets sezon sonunda takımdan ayrılacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İspanya futbolu ve Barcelona'nın önemli isimlerinden biri olan Sergio Busquets, bu yaz döneminde sözleşmesinin bitimiyle beraber sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan tecrübeli oyuncu bu ayrılığın kolay olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

İspanyol orta saha, Barcelona formasıyla 4 Haziran'da Celta Vigo deplasmanında oynaması durumunda Barcelona kariyerindeki son resmi maçı olacak. Öte yandan Busquets, 6 Haziran'da eski takım arkadaşı Andreas İniesta'nın formasını giydiği Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile düzenlenecek olan özel maçla kariyerinde son kez eski takım arkadaşıyla aynı sahada yer alacak.