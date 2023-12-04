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Barcelona, Atletico Madrid'i 1-0 Yendi

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona sahasında oynadığı karşılaşmada Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 28. dakikada Portekizli futbolcu Joao Felix attı. Katalan ekibi aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Ligde üçüncü mağlubiyetini alan ve bir maçı eksik olan Atletico Madrid 31 puanla 4. sırada kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona sahasında oynadığı karşılaşmada Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 28. dakikada Portekizli futbolcu Joao Felix attı.

Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralık olarak Barcelona'ya gelen 24 yaşındaki Portekizli forvet, sahanın yıldızlarından biri oldu.

Katalan ekibi aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak 3. sıraya yükseldi.

Ligde üçüncü mağlubiyetini alan ve bir maçı eksik olan Atletico Madrid 31 puanla 4. sırada kaldı.

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada yedek bekledi.

Kaynak: AA / Spor

Atletico Madrid Barcelona İspanya Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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