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Barcelona Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Barcelona Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın

Bu yıl gösterdiği üstün performansla tenisseverlerin beğenisini kazanan İspanyol Carlos Alcaraz, katıldığı Barcelona Açık'ta kupanın sahibi oldu.

Bu yıl gösterdiği üstün performansla tenisseverlerin beğenisini kazanan İspanyol Carlos Alcaraz, katıldığı Barcelona Açık'ta kupanın sahibi oldu.

Barcelona kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) toprak kort turnuvasının finalinde, dünya 11 numarası Alcaraz ile vatandaşı dünya 19 numarası Pablo Carreno Busta karşılaştı.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan Alcaraz, bu sezon üçüncü ATP turnuvası zaferine imza attı.

Bu sene Rio Açık ve Maimi Açık turnuvalarında da şampiyonluğa ulaşan henüz 18 yaşındaki Alcaraz, yarın güncellenecek dünya sıralamasında 9'unculuğa yükselecek ve sıralamada ilk 10'a giren en genç erkek tenisçi unvanına ortak olacak. En çok grand slam kazanan (21) erkek tenisçi konumundaki İspanyol Rafael Nadal da 17 yıl önce 18 yaşındayken Barcelona Açık'ı kazanarak dünya sıralamasında ilk 10'a girmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Barcelona, Spor, Haberler

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