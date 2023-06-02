Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Voleybol Turnuvasını Kazandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılını anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında, TSO Fen Lisesi ile Barbaros Kutlutaş Ortaokulu takımlarının final karşılaşması izlendi.

Çaycuma Kapalı Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmasına 12 takım katılırken, izleyenler arasında Kaymakam Göze'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük çekişmelere sahne olan turnuvada birinci olan Barbaros Kutlutaş Ortaokulu takımına ödüllerini Kaymakam Mehmet Göze takdim ederken, ikinci olan TSO Fen Lisesi takımına ödülleri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya ve üçüncü olan Sağlık Olsun takımına ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından verildi. - ZONGULDAK