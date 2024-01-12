Bankacı Seçil Erzan'ın Dolandırıcılık Davası İkinci Duruşması Görüldü

Bankacı Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu, şikayetçiler arasında ünlü sporcuların da bulunduğu, "yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık" davasının ikinci duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklardan Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı, duruşmaya katılan müştekiler (şikayetçiler) arasında yer aldı.

Aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu bazı müştekiler ise mazeret dilekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Erzan: Herkesin hesapları incelesin

Duruşmanın başında mahkeme heyeti, Erzan’ın ek savunmasını aldı ve avukatlar da Erzan’a sorular sordu.

Erzan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK)' herkesin hesaplarını incelemesini ve bahsedilen dönemde kendisine verilen paralardan hangi müştekinin ne kadar aldığının ortaya çıkarılmasını istedi.

Duruşmada Erzan, “MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım” diye konuştu.

Erzan, hapse girdiğinden beri kime ne para verildiğini çıkarmaya çalıştığını savundu.

Duruşma savcısının insanlardan aldığı paraları nereye yazdığını sorması üzerine Erzan, kendisinin hesap tutmadığını ona para verenlerin tuttuğunu öne sürdü.

Kimden ne kadar para alıp, kime ne kadar para verdiğini anlatırken Erzan, "Herkes yer içer hesabı Seçil öder" dedi.

Mahkeme başkanının, Erzan'ın insanlara, Fatih Terim ve Denizbank CEO’su Hakan Ateş gibi kişilerin de içinde yer aldığını söyleyerek fon vaadinde bulunup bulunmadığını yönündeki sorusu karşısında Erzanİ Emre Belözoğlu'na, Bülent Çeviker'e, İbrahim Çağlar'a bunu böyle söylediğini savundu.

Dava hakkında neler biliniyor?

Davada, Erzan’ın da aralarında bulunduğu yedi sanık yargılanıyor.

Sanıklara “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltiliyor.

Erzan, yıllarca Denizbank’ta çalışmış, kurumda son olarak Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürlüğü yapmış bir isim.

İfadelerine göre Erzan, bu şubeden önce uzun bir dönem Florya Şubesi’nde görev yapmış olması ve Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’nin de bölgede bulunması nedeniyle Galatasaraylı sporcularla yakın ilişkiler geliştirdi.

Dava kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre Erzan, çevresindeki bazı kişilere yüksek kâr getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, teknik direktör Fatih Terim ve Denizbank CEO’su Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarında yer alan müştekilerden para topladı.

İddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği, Erzan’ın vadettiği ödemeleri yapamaması ardından bu ‘sistemin’ çöktüğü ve şikayetler üzerine yasal sürecin başladığı aktarılıyor.

Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım 2023’te hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.