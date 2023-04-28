Banka Müdürü Tutuklandı: Ünlü Futbolcuların da Aralarında Olduğu Mağdurlar Dolandırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E., 20 yıllık bankacı olduğunu belirtti. Seçil E. ifadesinde, 2010 yılında bankanın Bahçeşehir Şubesine atandığını, 2011 yılında teyzesinin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdiğini, aldığı kağıtların üç günde battığını ve 1 milyon TL zarar ettiğini anlattı. Seçil E'nin "Her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Şubesine Müdür olarak atandım. Bu benim için çok büyük mutluluk vericiydi. Her şey yolundaydı. İşimi de çok seviyorum. Fakat önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım. 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim" dediği öğrenildi. Seçil E. ifadesinde ilk olarak bir iş adamından para alarak özel müşterilere yönelik kapalı fon sistemini oluşma sürecini anlattı. Öte yandan Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da banka müdürüne para vererek mağdur oldukları ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor