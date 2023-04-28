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Banka Müdürü Tutuklandı: Ünlü Futbolcuların da Aralarında Olduğu Mağdurlar Dolandırıldı

Banka Müdürü Tutuklandı: Ünlü Futbolcuların da Aralarında Olduğu Mağdurlar Dolandırıldı

Spor Haberleri

Bir bankanın özel kapalı fon sistemiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan banka müdürü Seçil E. ifadesinde, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldığını ve 2021 yılından sonra çıkmaza girdiğini söyledi. Mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan da bulunuyor.

BİR bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, tutuklanan banka müdürü Seçil E'nin ifadesinde, borsa ve hisse senedinde kayıp yaşaması üzerine zararının büyüdüğünü, güvendiği insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para almaya başladığını ve 2021 yılından sonra çıkmaza girdiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando  Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E., 20 yıllık bankacı olduğunu belirtti. Seçil E. ifadesinde, 2010 yılında bankanın Bahçeşehir Şubesine atandığını, 2011 yılında teyzesinin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdiğini, aldığı kağıtların üç günde battığını ve 1 milyon TL zarar ettiğini anlattı. Seçil E'nin "Her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Şubesine Müdür olarak atandım. Bu benim için çok büyük mutluluk vericiydi. Her şey yolundaydı. İşimi de çok seviyorum. Fakat önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım. 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim" dediği öğrenildi.  Seçil E. ifadesinde ilk olarak bir iş adamından para alarak özel müşterilere yönelik kapalı fon sistemini oluşma sürecini anlattı. Öte yandan Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da banka müdürüne para vererek mağdur oldukları ortaya çıktı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Terim Arda Turan Banka Spor Haberler

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