Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı'nı Ziyaret Etti

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Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile geleneksel spor ve oyunlar üzerine iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıda iyi niyet beyan edildi ve iş birliğini resmileştirmek üzere bir anlaşma imzalandı.

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Asif Mahmud Shojib Bhuyain, Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

Dünya Etno spor Birliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililerin de yer aldığı ziyarette, geleneksel spor ve oyunlarla ilgili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Karşılıklı iyi niyetin beyan edildiği toplantıda, iş birliğini resmileştirmek üzere bir anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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