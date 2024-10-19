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Bandırmspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Bandırmspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmspor, evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan Bandırmspor- Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, milli maç arasının ardından önemli bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bizim için ya yukarıyı yakalama ya da yerimizde sayma maçıydı. Maçtan önce de bunun bilincindeydik. Maç da dengeli oynandı, ilk yarıda golü bulduk ama ikinciyi bulamadık. Sakatlanan ve çıkan oyuncumuz da oldu. Oyunun son bölümünde 5'liye döndük. İkinci golü bulamayınca kazanmak için gereken hamleleri yaptık ve kazanmasını bildik. Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu galibiyeti, morali, motivasyonu oyuna ve sonraki haftalara yansıtarak elimizden gelen neyse yapacağız" dedi.

Karagümrük Cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de oyuna iyi başladıklarını dile getirdi. Canel, kırmızı kart ve sayılmayan bir gollerinin olduğunu ifade ederek, "Rakip takım bile gole itiraz etmedi. Bizi buraya kadar desteklemeye gelen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok, teşekkür ederim" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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