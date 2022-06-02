Bandırmasporlu taraftarlar, otobüslerle final maçı için Kocaeli'ye hareket etti - Haberler

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Bandırmasporlu taraftarlar, otobüslerle final maçı için Kocaeli'ye hareket etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmasporlu taraftarlar, otobüslerle final maçı için Kocaeli'ye hareket etti

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde bu akşam İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, otobüslerle Kocaeli'ye hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde bu akşam İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, otobüslerle Kocaeli'ye hareket etti.

Hareket öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bandırmaspor tribün lideri Özgün Eren, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için çok sayıda taraftarın Kocaeli'ye gittiğini belirterek, "Yaklaşık 15 bin Bandırma taraftarı şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracak. Bandırmaspor tarihinde en önemli maç bence. Allah yüzümüzü güldürsün." diye konuştu.

Taraftarlardan Furkan Kaynar da Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu alacağına inandığını dile getirdi.

Taraftarlardan Fethi Duru ise maça coşku içinde gidip coşkuyla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Sezon başından itibaren olan yorgunluğu bu akşam kazanarak atacağız inşallah." ifadesini kullandı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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