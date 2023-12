Bandırmaspor Yönetimi Hedeflerini Açıkladı

Bandırmaspor'da yeni yönetim, hedeflerin anlatıldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Bandırmaspor'un 26 kişilik yeni yönetiminin daha yüksek hedeflere sahip olduğunu belirten Bandırmaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, "Onur Göçmez başkanlığında oluşan yönetim kurulu, kulübü yeni hedeflere taşımak için elbirliği ile çalışarak stratejik adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni kadro, kulübü daha etkili bir şekilde yöneterek profesyonellik ve şeffaflık prensiplerine odaklanacaktır. Futbol takımının performansını artırmaya destek olabilmek için stratejiler geliştirecek, teknik ekip ile yakın iletişim içerisinde olacaklarını, Spor kulübünün şehrin ve bölgenin sosyal temsilcisi olabilmesi amacıyla paydaşlarıyla ilişkilerin daha da güçlenmesine destek sağlayabilecek stratejiler üzerinde çalışılacaklarını belirtti. Sadece taraftarın değil şehrin tüm paydaşlarının, ilgi ve desteğini alabilecek; onları temsil edebilecek sosyal bir etki alanına erişebilmek için planlamalar yaptıklarını ve Kulüp olarak, taraftarlarla daha güçlü bir bağ kurmak için etkinlikler düzenleyecek ve iletişim kanallarını güçlendirecekleri" dedi.

Ceyhun Cihat Yıldırım: "İkinci sıraya yükselme şansımız var"

Bandırmaspor Basın Sorumlusu Ceyhun Cihat Yıldırım, "Güçlü takım mottosuyla başladığımız sezonda, ne kadar doğru planlama ve hamleler yaptığımızı bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Bu sezon şuana kadar 14 maçta alınan 7 galibiyet 5 beraberlik ile 3.sıradayız ve Kocaeli takımını yenmemiz halinde yeniden 2.sıraya yükselme şansımız var. Başkanımız Onur Göçmez 'in ne kadar bir doğru strateji ile yürüdüğünü; Son 4 sezonda play-off finali oynayan, bu sezonda TFF 1.ligi takip eden taraflı tarafsız herkesçe en iyi 3 takımından ve şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri olan bir takım kurmasıyla görüyoruz. Bu tabii ki de bir ekip işi. Yönetim Kuruluyla, Teknik Ekibiyle, Profesyonel Yöneticileriyle, kulüp çalışanlarıyla herkesin emek sarf ettiği, fedakarlıklar yaptığı bir birliktelikten başarı doğuyor. Kümede kalsın yeter denilen kadroyla final oynattığını söyleyenlere de, buradan hiçbir başarının tesadüf olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bandırmaspor bugün itibariyle gerek tesisleşme yolunda yaptığı yatırımları, gerek teknik ve idari yapılanması, gerekse güçlü dinamiklere sahip yönetim kadrosuyla doğru adımlarla ilerliyor. Başkanımız Onur Göçmez 'in de söylediği gibi TFF 1. Lig her türlü sürpriz gelişme ve sonuçların olduğu, çok zor bir lig. Yenilmez olarak görülen takımların enteresan puan kayıpları yaptığı, ligin sonuncusunun dahi ilk 3 te yer alan ekiplerden puan alabildiği heyecan dolu bir lig. Bu nedenle Bandırmaspor camiasının bütün fertlerine hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum. Uzun soluklu, nice mücadeleler ve zorluklarla karşılaşacağımız bu çetin mücadelede; başta Başkanımızı olmak üzere bu kulüp için mücadele veren herkesi yalnız bırakmadan destek verilmesi gerekiyor. Gün Birlik Olma Günüdür, bu kent güçlü şehir olmak zorundadır. Bu şehirde yaşayan herkes bir olursa, maç oynandığı anda tribünler dolarsa, din, dil, ırk, parti, menfaat gözetmeksizin herkes Bandırmaspor etrafında kenetlenirse ne futbolu katleden emek hırsızları nede bu ligi dizayn etmeye çalışan Türk futbolunun katilleri fırsat bulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Futbol oynamaya elverişsiz saha ve yanlı hakemler puan almada en büyük sorun"

Yıldırım, "Son oynadığımız Tuzlaspor maçında artık Bandırmaspor karşıtlığı ayyuka çıkmış ve önümüzü kesmek adına hakem ve var olarak addedilen ama yok olan art niyetli saha içi otoriteleri tarafından yanlı kararlarla kulübümüz Bandırmaspor haksızlığa uğramaya ve puan kaybına yaşaması için her türlü saha içi faaliyetler yapılmaya devam ediyor. Bu haftaki mücadelede Futbol oynamaya elverişsiz saha ve saha içi yönetimi ve kontrolü kaybetmiş ve her türlü yanlı kararı alan hakem ekibi bu hafta kaybedilen puanın başlıca sorumlusudur" dedi. - BALIKESİR