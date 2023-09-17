Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ender Tıraş: Göztepe deplasmanında alınan 1 puana kazanç olarak bakıyoruz

Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ender Tıraş, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe deplasmanında alınan 1 puana kazanç olarak bakıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ender Tıraş, "İlk yarı gerçekten ilk 25 dakika bize yakışmayan görüntü sergiledik. Göztepe çok baskılı oynadı. Tabii artık atmosferden mi etkilendik onu tam olarak bilemeyeceğim ama Göztepe çok üstündü. Maçın 1-0'da kalması bizi oyunda tuttu. İlk yarının bitmesine yakın attığımız golle ivme bize döndü. Özellikle ikinci yarı 45. dakika ile 75. dakika arası Bandırmaspor'un gerçek kimliğine yakın bir şekilde mücadele ettik. Dolayısıyla o ara maçı koparabilirdik. Dolayısıyla alınmış bir puan var. Göztepe deplasmanında kazanç diye bakıyoruz. Bu sene itibarıyla 5 hazırlık maçı ve 5 lig maçı olmak üzere 10 maç oynadık. Henüz mağlup olmadık" şeklinde konuştu. - İZMİR