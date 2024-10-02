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Bandırmaspor ve Balıkesirspor İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Bandırmaspor ve Balıkesirspor İş Birliği İçin Bir Araya Geldi
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1. Lig temsilcisi Bandırmaspor, 3. Lig'deki rakibi Balıkesirspor'u ziyaret ederek sosyal ve sportif iş birliği projeleri hakkında görüşmelerde bulundu.

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor heyeti, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden ezeli rakibi Balıkesirspor'u ziyaret etti. Balıkesir'i temsil eden iki kulubün yöneticileri sosyal ve sportif faaliyetlerde iş birliği yapılacağını açıkladı. Balıkesirspor Kulübü resmi açıklamasında ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter ve yönetim kurulu üyeleri kulübümüzü ziyaret etti. Öğle yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, aynı şehri temsil eden takımlarımız için birbirlerine başarı temennisinde bulundular. Dostça geçen yemekte her iki kulübümüz için de sosyal ve sportif faaliyetleri geliştirmek için projeler üretilmesi adına görüşmeler gerçekleştirildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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