Bandırmaspor'un takım otobüsüyle deprem bölgesine yardım götürülüyor Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'un takım otobüsüyle, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden zarar görenler için yardım götürülüyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'un takım otobüsüyle, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremden zarar görenler için yardım götürülüyor. Deprem sonrası kentte kampanya düzenleyen Bandırmaspor yönetimi ve taraftarlar, yardım, tıbbi malzemeler ile yiyecek ve içecek ürünleri topladı. Takım otobüsüne yüklenen ürünler, Hatay ve İskenderun'a doğru yola çıktı. Bandırmaspor Başkan Yardımcısı Gürel Soylu ile Basın Sözcüsü Özel Aydın da ekibe eşlik etti. Bandırmaspor Başkan Yardımcısı Gürel Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesine destek vermek için yola çıktıklarını söyledi. Soylu, dönüşte Bandırma'ya gelmek isteyenleri getireceklerini sözlerine ekledi. Kaynak: AA / Spor Kahramanmaraş Deprem Spor Spor Haberler

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