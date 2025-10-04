Haberler

Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1'le Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Tanque, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Pekmezci

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 85 Tolga Kalender), Atınç Nukan, Gani Burgaz (Dk. 59 Emirhan Acar), Mucahit Albayrak (Dk.46 Topalli, Dk.76 Samake), Enes Aydın (Dk. 76 Yusuf Can Esendemir), Mulumba, Tanque

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 90+2 Kosoko), Bardhi (Dk. 48 Serkan Göksu), Barış Ekinciler, Hoti (Dk.90+2 Yusuf Kocatürk), Glumac, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan, Bernardo, Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Goller: Dk. 14 ve Dk. 81 (Penaltıdan) Tanque (Bandırmaspor), Dk. 20 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndongala, Dk. 62 Enes Aydın, Dk.90+4 Mulumba (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.