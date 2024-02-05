Üye Girişi
Haberler

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Bandırmaspor'a layık oynayıp iyi bir skorla dönmeyi planlıyoruz'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için, 'Bandırmaspor'a layık oynayıp iyi bir skorla dönmeyi planlıyoruz' dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için, "Bandırmaspor'a layık oynayıp iyi bir skorla dönmeyi planlıyoruz" dedi.

Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 33 puanla 7. sırada yer alan Balıkesir ekibi, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu mücadele öncesinde Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 3 kulvarda hedeflerine yürüyen değerli bir rakip olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "İyi bir kadroları var, değerli oyuncuları var ve başarılı bir teknik direktöre sahipler. Hedefleri hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olabilmek. Ama tabii ki Türkiye Kupası'nda da bizim rakibimiz. Bu tip takımlar motivasyonlarına Süper Lig ve Avrupa kupalarına yoğunlaşarak veriyorlar ama bazen Türkiye Kupası'ndaki konsantrasyonları eksik olabiliyor. Biz de bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bizim de çıkışa ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Alacağımız güzel sonuç bizi ilerleyen sürece daha moralli bakmamızı sağlayacak. Sezon bitince Süper Lig'de olma hedefindeyiz. Kolay bir maç olmayacak. Bizim için maçta futbolun doğrularını yapmak, sahada oyun disiplinine bağlı doğru oynamaya çalışan ve seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz. Tabii ki maç ne olur bilemem, Kasımpaşa maçı için de aynısını söylemiştim. Sonuçta maça çıktıktan sonra turu da geçmek istiyoruz ama zor olduğunu biliyoruz. Bu süreç bizim için kolay olmayacak. O atmosferde, rakibin gücünde oynamak kolay değil. Süper Lig'de gerçekten iki takım ligi domine ediyorlar. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Kadromuzda şu an hasta olan ve sakatlığı nükseden bazı oyuncularımız var. Cebio Soukou'nun hastalığı, Metehan'ın ayağında biraz problem var. Remi Mulumba yeni döndü fiziksel eksikliği var. Elimizdeki kadro ile maçta en iyi şekilde Bandırmaspor'a layık oynayıp iyi bir skorla dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Hüseyin Eroğlu Galatasaray Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title