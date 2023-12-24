Bandırmaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, son 3 haftadır üst üste yenilince Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Taner Taşkın ve ekibine teşekkür edildi.
Bandırmaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor son 3 haftadır üst üste yenilince yönetim kurulu, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bandırmaspor'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR