BALIKESİR - Bandırmaspor Taraftarı Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti - Haberler

BALIKESİR - Bandırmaspor Taraftarı Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti
AA - Ahmet Pesen - Spor
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Belediyesince kurulan platformda maçı takip eden yaklaşık 2 bin taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
Taraftarların yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de karşılaşmayı izleyip, Bandırmaspor'u destekledi.
Bandırmalı futbolseverler, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ardından üzüntü yaşarken, final umudunu kentte oynanacak rövanş maçına taşıdı.
AA / Ahmet Pesen - Spor