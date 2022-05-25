BALIKESİR - Bandırmaspor Taraftarı Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - Bandırmaspor Taraftarı Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Belediyesince kurulan platformda maçı takip eden yaklaşık 2 bin taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Taraftarların yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de karşılaşmayı izleyip, Bandırmaspor'u destekledi.

Bandırmalı futbolseverler, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ardından üzüntü yaşarken, final umudunu kentte oynanacak rövanş maçına taşıdı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title