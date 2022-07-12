Bandırmaspor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sezon öncesi ikinci etap çalışmaları için Bolu'da kampa girdi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sezon öncesi ikinci etap çalışmaları için Bolu'da kampa girdi. Bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Özel Aydın, yaptığı açıklamada, Bolu kampında 3 hazırlık maçına çıkacaklarını bildirdi. Kampın 23 Temmuz'da sona ereceğini belirten Aydın, bundan sonraki süreçte hazırlıklarını Bandırma'da sürdüreceklerini duyurdu. Transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Bandırmaspor'un kamp kadrosunda 27 futbolcu bulunuyor. AA / Ahmet Pesen - Spor Aydın Bolu Spor Haberler

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