Bandırmaspor sezon öncesi 2. etap kampında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel gözetiminde 2. etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde Bolu'da başlayacak. Kamp 23 Temmuz tarihinde sona erecek. Bordo-beyazlı ekip yöneticileri bu hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Futbol Bolu Spor Haberler

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