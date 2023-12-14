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Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı

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Bandırmaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bobadilla, takıma transfer olalı yaklaşık 7 ay olmuştu.

Bandırmaspor'da ayrılıklar sürüyor. Yaklaşık 7 ay önce takıma transfer olan Raul Bobadilla ile 1 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Bandırmaspor yaptığı açıklamada Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Bandırmaspor tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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