Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 24 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta saha mevkisinde oynayan Berişbek, daha önce Gençlerbirliği ve Giresunspor'da forma giydi.