Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 24 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta saha mevkisinde oynayan Berişbek, daha önce Gençlerbirliği ve Giresunspor'da forma giydi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor