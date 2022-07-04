Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı renklerine bağladı. Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Legia Varşova, Ruch Chorzow, Slask Wroclaw ve Wisla Krakow takımlarında oynayan Holownia'nın, 145 maçta 12 gol attığı bildirildi. AA / Ahmet Pesen - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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