Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı - Haberler

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Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı renklerine bağladı.

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Legia Varşova, Ruch Chorzow, Slask Wroclaw ve Wisla Krakow takımlarında oynayan Holownia'nın, 145 maçta 12 gol attığı bildirildi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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