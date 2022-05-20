Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor - Haberler

Bandırmaspor olağanüstü genel kurula gidiyor
AA - Ahmet Pesen - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda genel kurulun çoğunluk sağlanması durumunda 6 Haziran'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.
Açıklamada, aksi halde genel kurulun, çoğunluğa bakılmasının aynı yerde 14 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.
AA / Ahmet Pesen - Spor