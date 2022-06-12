Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti - Haberler

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Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı renklerine kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

PEC Zwolle ve Çaykur Rizespor takımlarında oynayan Saymak, 273 maçta 46 gol attı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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