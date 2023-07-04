Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiraladı. Djitte, daha önce Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio ve Austin kulüplerinde forma giydi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, Austin FC'nin 23 yaşındaki forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllık kiraladı.
133 maçta, 26 gol, 4 asist ile oynayan Djitte, Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin kulüplerinde forma giydi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor