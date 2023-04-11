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Bandırmaspor, Manisa FK maçından 3 puan hedefliyor

Bandırmaspor, Manisa FK maçından 3 puan hedefliyor

Spor Haberleri

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Ligin 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Ligin 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Ligin 32. haftasında yarın saat 16.00'da Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin ve Mehmet Şengül yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Bandırmaspor, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Sosyal Tesisleri'nde sürdüğü hazırlıklarını tamamladı.

Bu mücadele öncesinde Bandırmaspor 44 puanla 11., Manisa Futbol Kulübü ise 45 puanla 9. sırada yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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