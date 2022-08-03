Bandırmaspor, Malaly Dembele'yi transfer etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki santrfor Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki santrfor Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor ve hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Dembele, AS Nancy ve Rodez AF takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 137 maçta 15 gol, 6 asist yaptı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bandırmaspor, Malaly Dembele'yi transfer etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.