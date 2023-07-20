Bandırmaspor Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan, takımın fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca, transfer sürecinin devam ettiğini ve ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerin olabileceğini söyledi.