Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yunan kaleci Loannis Gelios'u renklerine kattı. Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yunan kaleci Loannis Gelios'u renklerine kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kaleci Gelios, Ausburg, Hansa, Rostock ve Kiel takımlarında forma giydi. AA / Ahmet Pesen - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.