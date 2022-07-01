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Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yunan kaleci Loannis Gelios'u renklerine kattı.

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yunan kaleci Loannis Gelios'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaleci Gelios, Ausburg, Hansa, Rostock ve Kiel takımlarında forma giydi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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