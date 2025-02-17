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Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerken, teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Bandırmaspor'un teknik direktörü, bu maçın bir başlangıç olmasını dilerken, İstanbulspor'un teknik direktörü, net bir golün verilmediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bandırmaspor-İstanbul spor maçı sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Bandırma spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, bugünkü maçın bir başlangıç olmasını dilerken, İstanbul spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, "Bugün İstanbul spor'un net bir golü verilmedi" dedi.

Trendol 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Bandırma spor, konuk ettiği İstanbul spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırma spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Gürsel, "Transfer dönemini tamamladıktan sonra mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu maç inşallah bir başlangıç olur. Bundan sonraki maçlara buradan aldığımız moralle umarım devam ederiz. Karşılaşma iyi bir mücadele oldu, ikinci golü de bulabilirdik. İkinci golü bulsak maçı daha erken koparabilirdik. Kazanmak önemli, puanımızı 40'a yükselttik. Bundan sonraki maçlara daha emin ve güvenli bakmak için bu puana çok ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz: "Bugün İstanbul spor'un net bir golü verilmedi"

İstanbul spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini dile getirerek, "Biz İstanbul spor olarak yere yatmadan, zaman geçirmeden, hakemlere bağırıp çağırmadan futbol oynamaya devam edeceğiz ve sonunda da biz kazanacağız. Yere yatanlar, süre geçirenler eninde sonunda kaybedecek İstanbul spor'un bu futbol kültürü kazanacak. Camialar, takımlar hakem açıklandıktan sonra önceden tepkilerini ortaya koyarlar bugün maçta olabilecekleri Allah'tan birkaç yönetici arkadaşıma söylemiştim. Yayıncı kuruluştan rica ediyorum, spor yorumcuları VAR'dan iptal edilen golde topun izdüşümüne baksınlar. Bugün İstanbulspor'un net bir golü verilmedi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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