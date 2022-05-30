Bandırmaspor İstanbulspor biletleri satışa sunuluyor - Haberler

Kocaeli Stadı'nda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası öncesi Bandırmaspor taraftarlarına 16 bin bilet kontenjanı ayrıldı.

Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesaplarında bilet satışlarının yarın başlayacağı duyuruldu. Bandırmaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımıza 15 bin 946 adet kontenjan ayrılan İstanbulspor maç biletleri 31 Mayıs 2022 saat 15.00'te satışa çıkıyor. Farklı takımların Passolig kartlarını da açık olacak müsabaka biletleri; doğu tribün 80 TL, güney kale arkası tribünü 50 TL olmak üzere satışa sunulacaktır." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor