Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. - Haberler

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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak.

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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