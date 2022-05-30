Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. - Haberler

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak.
İhlas Haber Ajansı - Spor
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak.
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor