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Bandırmaspor - Göztepe maçının ardından

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- Bandırmaspor - Göztepe maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında, Göztepe'yi 2-1 yendi.

- Bandırmaspor - Göztepe maçının ardından

BALIKESİR - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında, Göztepe'yi 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktörler mücadele değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İkinci yarıda oyuna hakim olan takım Bandırmaspor'du. Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz, kendi sahamızda bu sene oynadığımız ilk maç. Geçen hafta deplasmandaki galibiyetin daha da anlam kazanması için bu maç önemliydi. Bu galibiyet tribünlere gelemeyen taraftarlarımıza armağan olsun, mutluyuz, inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz" dedi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay ise, "İkinci gol gerçekten sahalarda zor görülecek gollerden biriydi. Zaman zaman oyunda dalgalanmalar yaşıyoruz, bunun için yapılacak tek şey zaman ve sabır. Takımın genel gidişatı açısından memnunum. Fakat bu kırılmaları maçlarda daha az yaşayıp, oyunu bitiren görünümde olursak, maçları rahatlıkla kazanabiliriz. Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık, 6-8 haftalık süre sonucunda takımın hem kadro takviyesi, aynı zamanda da birlikte oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Spor

Mustafa Gürsel Yerel Spor Haberler

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