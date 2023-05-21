Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçı berabere bitti

Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle play-off'u kaçırdık" dedi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da maçın yoğun stres içinde geçtiğini dile getirdi.

Kaloğlu, istedikleri 1 puanı aldıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimizde ligin bitimine 8 maç kalmıştı. Bize destek veren başkanımız ve yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortada çok büyük bir emek var. Umutların yitirildiği bir yerde mükemmel bir reaksiyon gösterdik. Hem oyun oynadık hem mücadele ettik ve sonunda da güzel bir hikaye yazdık. Benden önce göreve gelen hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarımızın alkışını ve övgüsünü hak eden futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Futbolcularım ligin ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele gösterdiler hepsiyle gurur duyuyorum. Muhteşem bir sonuç, çok mutluyuz" dedi. - BALIKESİR