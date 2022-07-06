Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi. Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor. AA / İlkan Toprak - Spor Mahmut Keskin Galatasaray Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.