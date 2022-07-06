Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı - Haberler

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Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı

AA - İlkan Toprak - Spor
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Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.

AA / İlkan Toprak - Spor

Mahmut Keskin Galatasaray Spor Haberler

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