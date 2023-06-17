Bandırmaspor, Florian Marc Jozefzoon'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Florian Marc Jozefzoon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Surinam asıllı futbolcu için bonservis bedeli ödenmedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Marc Jozefzoon'u kadrosuna kattı.

Bandırmaspor, tecrübeli futbolcu Florian Marc Jozefzoon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Jozefzoon! Florian Marc Jozefzoon ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Surinam asıllı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Florian Marc Jozefzoon geçtiğimiz sezon Waalwijk formasını 27 maçta giydi. 32 yaşındaki oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle oynadı. Ajax altyapısında yetişen Florian Marc Jozefzoon daha sonra NAC Breda, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk, Brentford, Derby County, Rotherham United ve Ruevilly Rouen takımlarında mücadele etti. - BALIKESİR