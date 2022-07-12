Bandırmaspor Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bandırmaspor Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u transfer etti.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 2 asist, 9 gol attı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title