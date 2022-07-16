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Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor, Sekou Camara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkisinde oynayan 21 yaşındaki Camara, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon KVC Westerlo ile 24 maça çıkan Camara, 5 gol kaydetti.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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