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Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
Bandırmaspor Emir Şenocak'ı transfer etti

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Emir Şenocak'ın 3+1 yıllığına Başakşehir FK'dan bonservisiyle satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, Başakşehir ve Menemenspor da forma giyen ve 58 maça çıkan orta saha oyuncusu Emir'in, 9 gol kaydettiği belirtildi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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