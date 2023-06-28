Bandırmaspor, Doğan Can Davas'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 25 yaşındaki Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Can, geçen sezon Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu.