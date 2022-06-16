Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santrafor, kanat mevkilerinde oynayan 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PAE Veria, OFI Girit, Olimpiakos ve Aris Selanik takımlarında forma giyen Manos, çıktığı 228 maçta 63 gol attı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title