Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santrafor, kanat mevkilerinde oynayan 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. PAE Veria, OFI Girit, Olimpiakos ve Aris Selanik takımlarında forma giyen Manos, çıktığı 228 maçta 63 gol attı. AA / Ahmet Pesen - Spor Spor Haberler

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