Bandırmaspor, Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri, mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kendi evlerinde üst üste oynadıkları iki maçtan galip geldikleri için oyuncularına teşekkür etti. Oyuncularının çok iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Gürsel, "İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günde, güzel bir havada güzel bir 3 puan oldu. Bu lig çok farklı bir lig, onun için ayaklarımızı yere sağlam basıp biraz dinlendikten sonra önümüzdeki Sarıyer maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli olan aldığımız iyi sonuçları devam ettirebilmektir. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çorum FK cephesi

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçta iyi bir oyun sergilemediklerini ifade ederek, "Şu ana kadar sahanın içinde istediklerimizi yapamadığımız bir maç olmamıştı. Çok üzgünüm" dedi. - BALIKESİR

