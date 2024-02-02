Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen'i transfer etti
Bandırmaspor, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Görgen, Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de forma şansı bulamazken, bir kez Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Görgen, Çaykur Rizespor formasıyla Trendyol Süper Lig'de forma şansı bulamazken, bir kez Türkiye Kupası maçında görev aldı. - BALIKESİR