Bandırmaspor, Brezilyalı Santrfor Douglas Tanque ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 31 yaşındaki Brezilyalı santrfor Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tanque, kariyerinde birçok kulüpte futbol oynamıştır.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı santrfor Douglas Tanque ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu Douglas Tanque ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Tanque'nin Corinthians B, Betim EC, Guaratingueta, Penapolense, Ponte Preta, Thespaku Gunma, Cafetaleros, Albirex Niigata, Paços Ferreira, Khor Fakkan, Samsunspor, Kocaelispor, Shimizu S-Pulse takımlarında forma giydiği kaydedildi.

