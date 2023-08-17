Bandırmaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Bandırmaspor, Boluspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

BALIKESİR - Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta maçında Bandırmaspor, pazar günü saat 17.00'de Boluspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor 2023-24 sezonunda ilk kez sahasında taraftarının karşısına çıkmaya gün sayıyor. Bandırmaspor hazırlıklarını 17 Eylül Stadı'nda yaptığı çift kale antrenmanla sürdürdü. Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta oynadıkları Erzurum FK maçını değerlendirerek başladı. Parlatan, "Yaklaşık 65-70 dakika iyi bir oyun, dominant bir oyun oynadık. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtan, sürekli pozisyon arayan, girişimler yapan bir takımdık. Bunu 1-0'dan sonra da denedik ve neticesinde pozisyonlar da yakaladık. Tabii ki son 20 dakikayı veya 25 dakikada gol atsaydık ondan sonra zaten oyun çözülecekti. Ama tabii 1-0 olduğu sürece hep rakip takımı da, diğer takımları da oyunda tutmuş oluyorsun. Bu bizim adımıza geliştirmemiz gereken bir konu. Sonuçta biz de Erzurumspor deplasmanından üç puanla dönmek istiyorduk ve üç puana yakındık" dedi.

"Her maç olduğu gibi zor bir maç olacak"

20 Ağustos Pazar günü Bandırma'da oynanacak Boluspor maçı içinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Parlatan, "Her maç olduğu gibi zor bir maç olacak. Sonuçta Boluspor da hedefi olan, son dönemde iyi transferler yapan takımına katkı sağlayan veya sağlayabilecek oyuncuları transfer eden bir takım. Dediğim gibi zor bir müsabaka olacak. Ama her müsabaka zordur bu ligde. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlanıp kendi taraftarımız önünde kendi seyircimiz önünde, kendi camiamız önünde, hem iyi futbol oynayıp güzel bir skor elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bobadilla önemli bir oyuncumuz"

Bobadilla'nın sakatlığının takıma etkisi konusunda sorulan soruyu da cevaplandıran Parlatan

"Tabii ki etkiledi. Bobadilla önemli bir oyuncumuz. Sırf saha içindeki performansıyla değil hem abiliğiyle, tecrübesiyle ve takıma kattığı müthiş bir enerji var. Bunu geldiği günden beri söylüyorum. Herkese örnek olabilecek bir futbolcu, bütünlüğü anlamında, iletişim anlamında o eksiğini sahada hissediyoruz. Oyuncular da hissediyor. Ama burada kalkıp bunu dillendirmeye gerek yok. Çünkü faydalanamayacağız. Sakatlığı var. Umarım ki en kısa zamanda tedavisi sonuçlanır ve takıma katkı sağlar. Diğer oyuncular da bunun üstesinden gelebilecek oyuncular. Bu kaliteye sahibiz, bu topluluğa sahibiz. O yüzden ben hep olumlu bakarım. Diğer oyuncularım da bu işi çözebileceğine çok eminim" ifadelerini kullandı.