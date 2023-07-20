- Bandırmaspor Bolu'da güç depoluyor

BOLU - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, hazırlık kampının 2. etabında Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan mevkilerde transferlerimiz olabilir" dedi.

Teknik Direktör Ersan Parlatan'ın yönetiminde Abant'ta ikinci etap hazırlık kampına giren Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2023-2024 sezonuna hazırlanan bordo-beyazlı ekip, çalışmalarını sabah yaptığı pas ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

"Fiziksel yüklemeyi yaptık, taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz"

Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirten Ersan Parlatan, "Hem hava hem saha şartları çalışmaya uygun. Takımdaki oyuncularımızda çok özverili şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Takıma verdiklerimizi sahaya yansıtabiliyorlar. Bunlar daha başlangıç. Bunun üzerine koyarak daha iyi olmak istiyoruz. Şimdilik fiziksel yüklemeyi yaptık, taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk etapta defansif anlamda çalışmıştık şimdi ofansif ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel olarak daha üzerine koymamız lazım. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Oyuncularımız ne kadar iyi performans gösterirse onlar için daha iyi olacak. Transfer süreci de hiç bitmeyecek bir süreç. En olumlu dizilişi kulüp için camia için yapmak ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan mevkilerde transferlerimiz olabilir" dedi.

Temposu yüksek bir takım oluşturmayı hedeflediğini belirten Parlatan, "Ben rakip takımlarla ilgili çok konuşmayan biriyim. Kendi takımımıza bakıp kendi felsefemizi takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Aktif olan, temposu yüksek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncu topluluğumuz buna müsait. Benim için rakibin kim olduğunun önemi yok. Tabii ki takımları analiz edeceğiz. Ben takımıma, kendi oyunumuzu oynayalım diye empoze etmeye çalışıyorum. O zaman daha çok keyif alırız daha başarılı oluruz" diye konuştu.